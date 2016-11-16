Выборы во Франции. День, в который может умереть ЕС
Сегодня, 23 апреля пройдут президентские выборы во Франции. От исхода выборов зависит судьба Европейского Союза.
Право голоса во Франции имеют 47 миллионов человек.
На фоне последней террористической атаки в Париже наблюдатели указывают на то, что шансы на победу Марин Ле Пен увеличились.
Жером Фурке, из французского статистического агентства Ifop говорит: “Это не будут классические выборы между левыми и правыми. Это будет столкновение двух противоположных взглядов на мир. Макрон позиционирует себя в качестве прогрессиста против консерваторов, Ле Пен - в качестве патриота против глобалистов”.
Победа в первом туре выборов для любого кандидата представляется маловероятной - никто не наберет более 50% голосов. Но настоящим кошмаров для евробюрократов - и для значительной части французского электората станет выход в финал Ле Пени и кандидата крайне-левых, Жан-Люка Меланшона.
Меланшон играет на крахе Социалистической партии. Официальный кандидат социалистов, Бенуа Хамон, по некоторым оценкам, получит менее 10% голосов. Значительная часть социалистов будет голосовать за Эммануэля Маркона - ренегата социалистической партии, создавшего собственное “альтернативное” движение En Marche! (Вперед!). Целью было запудрить мозги избирателям, уставшим от лжи, коррупции и бессилия социалистов - но несмотря на то, что официально Маркон является фаворитом выборов, многих подобный трюк оттолкнул, и бросил в объятия Меланона, идеалом которого является “демократия” по примеру Венесуэлы.
Макрон, в качестве предпочтительного кандидата истеблишмента, олицетворяет в глазах избирателей “полезного идиота”, намеренно или ненамеренно работающего на распространение исламизма во Франции. Франция превратилась в предвыборный цирк, в котором перед нами, с одной стороны мы имеем ислам и лефтизм, а другой – предвыборный коммунитаризм правых, ультра-правых.
Люди, подобные Макрону превратили “исламофобию” в основную тему гигантских анти-террористических демонстраций и “войны с террором”. Это могло работать некоторое время. Но это время прошло. Об этом пишет один из наиболее уважаемых специалистов Франции по джихадизму, профессор Жиль Кепель в статье “Раскол: Исламо-левацкие шарлатаны”. Подробнее с ней можно ознакомиться в материале "Страусы позиции отрицания и французский раскол".
Игроки на портале PredictIt.org ставят на то, что если сегодня Ле Пен получит 30% голосов, ее победа во втором туре, который будет назначен на 14 мая, представляется практически неизбежной.
Тоже самое говорят аналитики. Владимир Синьорелли, из, корректно предсказавший победу Трампа: “Я не готов объявить о победе Ле Пен. Но я говорю моим клиентам, что если она получит более 60% на выборах в воскресенье - у нее хороший шанс получить все”.
Ему вторят аналитики Goldman Sachs. По их мнению, Ле Пен еще не заняла выигрышной позиции, но их клиенты, держащие французские облигации, “должны проявлять бдительность”.
Банкиры в панике от перспектив изюбрания Ле Пен. Она сказала своим сторонникам: “ЕС должен умереть”. Она хочет вернуться к франку, переоценить государственный долг страны и разорвать международные договоры. Одним словом: избрание Ле Пен означает смерть ЕС.
То же самое может означать избрание - хотя и менее вероятное, Жан Люка Меланшона и его коалиции ошметков коммунистов, социалистов, анархистов, троцкистов и прочих левых радикалов. Меланшон требует “пересмотреть” ряд основополагающих договоров ЕС, И , в случае отказа ЕС пойти на это - объявить референдум о выходе из Союза.
Существуют параллели между радикальными левыми, которых представляет Жан-Люк Меланшон, и правыми национал-популистами, выразителем идей которых является Марин Ле Пен. Оба играют, и чересчур усердно на идеях “народ против глобализованных элит”, “мятеж против системы”, в особенности институционной и финансовой, против “брюссельской Европы” – которая представляет собой хорошего козла отпущения для французской неудовлетворенности. Оба соревнуются за то, чтобы стать новым воплощением “народного трибуна”, коим ранее служила коммунистическая партия.
Коммунистической партии больше нет, прошло тридцать лет с разрушения Берлинской стены. Это в особенности затронуло де-индустриализованные зоны – такие, как Нор-Па-де-Кале или Лотарингия. Две силы – меланшонисты и лепенисты напрямую соревнуются за влияние на рабочий и низший классы, которым приходится приспосабливаться к последствиям глобализации и преобразованиям.
Большая разница – в том, что крайние правые разжигают свой популистский электорат горючим ксенофобии. Меланшон, как коммунисты времен Марше, может поддастся соблазну национального протекционизма (“французская работа для французских рабочих”), но исторически ксенофоибию эксплуатируют и будут эксплуатировать крайне-правые. Она – некая постоянная в ядре убеждений Национального Фронта, хребет его программного обеспечения.