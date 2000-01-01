23.04 10:22 MIGnews.com

Германия: Прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

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Два высокопоставленных немецких политика от консерваторов призвали Европейский Союз прекратить переговоры с Турцией о членстве в ЕС после голосования, передавшего новые полномочия президенту Турции Тайипу Эрдогану.Норберт Роттген, член партии канцлера Ангелы Меркель (ХДС) и глава комитета по иностранным делам, заявил, что голосование по референдуму нанесет ущерб Европе."Мы нанесли бы ущерб авторитету Европы, если бы не смогли ответить на решение Турции против демократии, против верховенства закона ... если мы будем продолжать придерживаться фикции присоединения для страны с таким правительством и такой конституцией", - сказал Роттген в интервью телеканалу Deutschlandfunk.Он также отметил, что делать вид, что Турция может вступить в ЕС, также помешает Европе наладить новые, более реалистичные отношения с Турцией.Турки проголосовали неделю назад с небольшим отрывом за отмену поста премьер-министра и сосредоточение власти в руках президента, что стало крупнейшим пересмотром политической системы Турции с момента создания современного государства почти 100 лет назад.Результаты были оспорены в суде основной оппозиционной партией Турции, и независимые наблюдатели за выборами из Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поставили под сомнение результаты голосования.Йоахим Херрманн, министр внутренних дел Баварии, сказал, что переговоры о вступлении в ЕС для Турции должны быть прекращены, а не приостановлены."Настало время завершить переговоры о членстве в ЕС. Мы должны перестать насмехаться: нет никаких общих перспектив с Турцией Эрдогана", - сказал Херрманн немецкой газете Bild am Sonntag.Рёттген, Херрманн и другие высокопоставленные законодатели также призывают к ужесточению правил двойного гражданства.В Германии проживает около 3 миллионов человек с турецкими корнями, и некоторые политики говорят, что лояльность, которую многие проявили к Эрдогану, лидеру, которого многие в ЕС считают все более авторитарным, отражает отказ от демократических ценностей.Рёттген сказал, что результаты голосования среди турок в Германии подчеркнули отсутствие полной интеграции многих турков второго и третьего поколений в немецкое общество. Он сказал, что в этом вопросе также затрагиваются язык, образование и необходимость четкого определения ожиданий от граждан Германии.