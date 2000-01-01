23.04 09:54 MIGnews.com

Премьер Украины отправится в мае с визитом в Израиль

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует посетить Израиль в середине мая, в знак того, что гнев Израиля из-за поддержки Украиной резолюции 2443 Совета Безопасности ООН утих.Украина была в числе 14 стран, которые проголосовали за анти-израильскую резолюцию СБ ООН в декабре, в последние дни прежнего срока президента США Барака Обамы. Американцы позволили принять резолюцию, воздержавшись при голосовании, вместо того, чтобы наложить вето на нее.Спустя несколько дней после голосования Израиль отменил запланированный визит Гройсмана, первого еврейского премьера этой страны. Украина в связи с отменой визита обратилась к послу Израиля в Киеве за разъяснениями, заявив, что разочарована "эмоциональной реакцией некоторых израильских официальных лиц и политиков" после принятия резолюции.Израильские официальные лица тогда объяснили, что решение отменить визит Гройсмана было частью политики, направленной на то, чтобы отправить миру сигнал о том, что Израиль начнет спрашивать со стран, голосовавших против него на международных форумах.Помимо отмены визита Гройсмана, Иерусалим также отозвал своих послов из Новой Зеландии и Сенегала, двух из четырех стран, которые выступили в качестве соавторов резолюции. Иерусалим не имеет дипломатических отношений с другими соавторами, Венесуэлой и Малайзией.Один чиновник МИД Израиля сообщил в субботу вечером, что перенесенный визит Гройсмана - явный признак того, что отношения с Украиной нормализовались. В то же время, однако, он добавил, что не было никакого движения в отношении возвращения послов Израиля в Сенегал или Новую Зеландию.Чиновник отметил, что Израиль проводит различие между странами, такими как Украина, которые голосовали за резолюцию, а другими - Новой Зеландией и Сенегалом – которые фактически ее спонсировали.Гройсман планирует посетить Израиль с 14 по 16 мая. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждены в ходе его визита, следующий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле и переговоры, посвященные усилиям по либерализации воздушного сообщения между двумя странами.В рамках соответствующего дипломатического развития премьер-министр Биньямин Нетаниягу в июле проведет встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и президентом Кипра Никосом Анастасиадесом в Салониках. Это будет третий саммит между тремя лидерами в течение полутора лет.