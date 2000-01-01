23.04 07:37 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа уволился из ООН

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Председатель профсоюзного объединения работников UNRWA Сухаиль аль-Хинди ушел с занимаемого в этой структуре поста. В прошлом месяце он был избран в руководство ХАМАСа.Хинди ушел из ООН после того, как на подобного рода практику с резкой критикой обрушился посол Израиля в ООН Дани Данон.Данон заявил: “Место террористов - за пределами ООН. Настало время раз и навсегда покончить с абсурдом, когда работники ООН которые предположительно выполняют гуманитарную миссию используют свою роль для того, чтобы работать в террористической организации, призывающей к уничтожению Израиля”.Пресс-представитель UNRWA Крис Гуннис отказался пояснить, был ли Хинди уволен агентством или сам ушел в отставку. Гуннис заявил: “Мы не обсуждаем обстоятельства отбытия отдельных наших членов”.Хинди, директор школы в Газе, был отстранен от исполнения обязанностей в UNRWA в феврале, после соответствующей жалобы Гражданской Администрации ЦАХАЛа на территориях.UNRWA первоначально пыталось откреститься от обвинений Израиля, и утверждало, что Хинди вообще не связан с ХАМАСом. Через некоторое время, оно, однако, было вынуждено признать, что ему была “предоставлена существенная информация” по данному вопросу.