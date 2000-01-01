23.04 07:16 MIGnews.com

Перец: мне предлагали взятку за переоценку Железного Купола

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Бывший министр обороны Израиля Амир Перец, выступая на общественном мероприятии в региональном совете Гезер, сообщил, что ему предлагали взятку за “переоценку” проекта ПРО “Железный Купол”.Перец сказал, что одному из его друзей предложили взятку в миллион шекелей одной из компаний, участвовавших в тендере - за проведение переоценки его результатов.Перец рассказал: “Ко мне пришел друг и сказал: Слушай, у меня на банковском счете - миллион шекелей, и я хочу только одну вещь - ты сейчас объявишь о новом обсуждении проекта “Железный Купол”. Ты не обязуешься изменять закон”.Перец якобы ответил на это: “Послушай - вот дверь. Ты через нее сейчас выйдешь, и если ты не выйдешь сам, тебя отсюда вынесут”.На вопрос о том, какая компания предложила взятку, Перец ответил: “Какое это имеет значение? Одна из компаний, участвовавших в тендере. В то время мы находились под сильным давлением, и в этот момент оно достигло своего пика”.