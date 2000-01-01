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Если бы союзники бомбили концлагеря, 4 млн евреев спаслись | Фото: Коби Гидеон, GPO23.04 22:05   MIGnews.com

Если бы союзники бомбили концлагеря, 4 млн евреев спаслись

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал нерешительные действия союзных войск во время Второй мировой войны, заявив, что отказ бомбить концлагеря стоил жизней четырем миллионам евреев и двум миллионам остальных узников "лагерей смерти".

"Если бы в 1942 году против лагерей смерти были предприняты действия – а все, что надо было, это повторяющиеся бомбардировки лагерей – могли бы быть спасены 4 миллиона евреев и миллионы других людей. Все всё знали, но никто не действовал.

Когда против евреев совершались ужасные преступления, когда наших братьев и сестер отправляли в печи, все всё знали, но никто не действовал", - заявил Нетаниягу на ежегодной мемориальной церемонии в Яд ва-Шем накануне Йом а-Шоа, Международного дня памяти жертв Холокоста.

Глава правительства назвал три фактора, которые привели к Катастрофе – это огромная ненависть к евреям, всемирное безразличие к страданиям других и ужасающая слабость нашего народа в диаспоре. И эти три фактора существуют и до сих пор – антисемитизм наступает с Востока в лице Ирана, безразличие международной общественности к ужасам в отношении других людей вылилось в геноциды в Руанде, Камбодже и войны в Судане и Сирии.

Единственным "лучом света" во всей этой картине Нетаниягу назвал ракетный удар, который Дональд Трамп приказал нанести по позициям Башара Асада в Сирии в ответ на применение химического оружия против повстанцев.

Изменилось и кое-что другое – теперь у еврейского народа есть сильный Израиль, который в состоянии его защитить.

"У слабых не так много шансов на выживание. Выживают сильнейшие, слабые уничтожаются. Наш народ познал это во время Холокоста", - сказал Нетаниягу, добавив, что теперь те, кто попробует уничтожить Израиль сам "попадет под линию огня".

"И это не провокация, это не преувеличение. Это – единственный способ по-настоящему обеспечить наше будущее … это является обязанностью премьер-министра. Всех премьер-министров Израиля", - добавил он.
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