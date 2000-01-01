23.04 21:08 MIGnews.com

Экзит-пол: Макрон и Ле Пен проходят во второй раунд выборов

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Никаких неожиданностей на выборах президента Франции пока не произошло. Как и предполагали социологи, в первом этапе выборов президента лидируют экс-министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.Согласно первым данные экзит-полов, которые опубликовал бельгийский телеканал RTBF, Макрон набирает 24%, Ле Пен от него отстает на 2%.На третьем месте – кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон набирает 20,5%, а Жан-Люк Меланшон, который опередил всех остальных кандидатов по результатам на заморских территориях Франции, получил 18%.Стоит отметить, что публикация во французских СМИ предварительных результатов голосования на выборах запрещена законом. Первые официальные данные о результатах народного волеизъявления могут быть объявлены, только когда в стране закроются все избирательные участки.