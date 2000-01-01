23.04 19:31 MIGnews.com

Дутерте готов съесть террористов

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "съесть" исламистских боевиков, отметив, что может быть в 50 раз жестче них."Если вы хотите, чтобы я стал животным, то я привык им быть. Мы одинаковые. Я могу натворить в 50 раз больше, чем вы", — цитирует агентство Associated Press выступление президента на церемонии открытия национального спортивного турнира.По словам Дутерте, если бы террорист попался ему на глаза, когда он был не в духе, он бы его съел."Дайте мне только уксус и соль, я съем его печень", — пошутил он, говоря о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Абу Сайяф".