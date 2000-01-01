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Вице-канцлер ФРГ призывает Израиль и ПА к переговорам | Фото: Parti socialiste/Flickr23.04 16:49   MIGnews.com

Вице-канцлер ФРГ призывает Израиль и ПА к переговорам

Израильтяне и палестинцы должны вернуться за стол мирных переговоров с целью решения многолетнего конфликта на основе "двух государств для двух народов", заявил министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль 23 апреля.

"Мы поддерживаем проведение консультаций с целью достижение решения на основе принципа "двух государств", только такое решение может быть устойчивым. Мы хотели бы, чтобы обе стороны всерьез вернулись к переговорному процессу, и рассчитываем, как и другие международные партнеры, на искреннюю готовность к консультациям", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Он напомнил о многолетней поддержке Германией Израиля, но и отметил, что эта поддержка означает также и то, что руководство ФРГ выступает за "выступает за мирное и достойное существование Израиля и Палестины".

Стоит отметить, что заявление Зигмара Габриэля прозвучало перед вылетом в Ближневосточный регион, где он с 23 по 25 апреля планирует посетить Израиль, ПА и Иорданию.
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