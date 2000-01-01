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Евроскептики обещают запретить в Великобритании хиджабы | Фото: Thinkstock23.04 16:20   MIGnews.com

В Великобритании могут запретить хиджабы

Главная евроскептическая сила Великобритании, Партия независимости Соединённого Королевства, UKIP, планирует начать крестовой поход против законов шариата в стране.

Как сообщает "Би-би-си", в понедельник, 24 апреля, лидер UKIP Пол Наттол собирается обнародовать новую избирательную программу политсилы, с которой она пойдет на досрочные парламентские выборы 8 июня.

"Гвоздем" предвыборной программы станет требование запретить мусульманкам полностью покрывать лицо в публичных местах хиджабами, никабами, бурками, паранджами и чадрами.

Кроме того, британские евроскептики предложат запретить на территории королевства законы шариата и принять закон об обязательном и незамедлительном информировании правоохранительных органов об известных случаях женского обрезания.

Стоит отметить, что эта идея не нова – еще 2010 году экс-председатель UKIP Найджел Фарадж предлагал запретить хиджабы, но партия его не поддержала. На выборах в 2015 UKIP также не включила это требование в свою программу.
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