25.04 07:35 MIGnews.com

Табачная драма: электронная сигарета Iqos в Израиле

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Драма с разрешением на продажу в Израиле новой электронной сигареты Iqos производства концерна Philip Morris не попала в центральные заголовки, а между тем интриги в ней хватило бы на несколько телесериалов. Все началось с того, что табачная корпорация, идя в ногу со временем, представила новое устройство, в котором табак не горит, а нагревается. По заявлениям Philip Morris, таким образом курящий получит тот же объем никотина, но на 90% меньше вредных токсинов, которые содержатся в сигаретном дыме.Соответственно, речь идет не о продукте, призванном заменить табачные изделия, а о табачном изделии «менее опасном для здоровья». Правда исследования, доказывающие преимущества новой сигареты, проводились только самой корпорацией, а не независимыми организациями. Новая сигарета еще не получила разрешения на продажу в США, но министр здравоохранения Израиля пошел навстречу крупному концерну и дал разрешение на продажу в Израиле в качестве «менее вредного табачного изделия». Проигнорировав при этом рекомендации специалистом министерства здравоохранения признать Iqos табачным изделием.31 марта корпорация Philip Morris обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на продажу сигареты — в Соединенных Штатах запрещено продавать табачные изделия, не получившие разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Но проблема состоит в том, что — как показывает опыт — FDA не склонно давать разрешение на продажу табачных изделий в качестве «менее вредных». Тут и у министра Лицмана загорелась красная лампочка, и министерство здравоохранения сообщило о готовности изменить свою позицию и признать Iqos табачным изделием с введением всех ограничений, налагаемых на сигареты и курение. Теперь решение за FDA.