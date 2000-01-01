Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












КНДР `одним ударом` потопит американский авианосец 23.04 17:12   MIGnews.com

КНДР "одним ударом" потопит американский авианосец

В печатном органе Рабочей Партии КНДР, газете Rodong Sinmum опубликована статья о том, как вооруженные силы этой страны атакуют американский авианосец Carl Vinson.

Авианосец в данный момент находится на маневрах в Филиппинском море. Газета сравнивает его с “большим зверем”, и сообщает о том, что затопление авианосца “станет демонстрацией нашей военной мощи”. Корейские военные обещают уничтожить авианосец "одним ударом".

Специалисты указывают на то, что КНДР может приурочить очередное ядерное испытание к 85-й годовщине образования Корейской Народной Армии, которое будет отмечаться во вторник, 25 апреля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:20
Расследование против адвоката, атаковавшего Мири Регев
16:55
Либерман призывает США разорвать связи с ООН
16:49
Вице-канцлер ФРГ призывает Израиль и ПА к переговорам
16:20
В Великобритании могут запретить хиджабы
15:59
Израильских полицейских обяжут учить арабский язык
15:32
Берл Лазар: при победе Ле Пен евреям стоит покинуть Францию
15:18
ДЗЮдо и ДЗЮпосле
15:09
Хаги Фелисьян не поделил с братом компенсацию от государства
15:01
Нетаниягу - семьям погибших: Я сожалею о сцене в Кнессете
14:23
Марокко: Алжир вынудил сирийцев "незаконно мигрировать"
14:04
Франция: в городе Безансон эвакуирован избирательный участок
13:55
Раввин-насильник из Маале-Адумим: я себя не контролирую
13:43
Саудовская Аравия ослабила меры жесткой экономии
13:03
Северная Корея угрожает ядерным ударом по Австралии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus