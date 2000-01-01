23.04 17:12 MIGnews.com

КНДР "одним ударом" потопит американский авианосец

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В печатном органе Рабочей Партии КНДР, газете Rodong Sinmum опубликована статья о том, как вооруженные силы этой страны атакуют американский авианосец Carl Vinson.Авианосец в данный момент находится на маневрах в Филиппинском море. Газета сравнивает его с “большим зверем”, и сообщает о том, что затопление авианосца “станет демонстрацией нашей военной мощи”. Корейские военные обещают уничтожить авианосец "одним ударом".Специалисты указывают на то, что КНДР может приурочить очередное ядерное испытание к 85-й годовщине образования Корейской Народной Армии, которое будет отмечаться во вторник, 25 апреля.