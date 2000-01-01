23.04 15:01 MIGnews.com

Нетаниягу - семьям погибших: Я сожалею о сцене в Кнессете

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ткрывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Сегодня мы начнём отмечать День памяти Катастрофы и Героизма. Я буду говорить на церемонии в "Яд ва-Шем" об огромном значении перехода от Холокоста к Героизму, о превращении беззащитного народа, гонимого ветром, как осенний лист, в суверенную нацию, обладающую одной из самых мощных сил обороны в мире.Но сейчас я хочу затронуть один вопрос: за последние годы правительства во главе со мной значительно увеличили бюджеты для живущих среди нас людей, уцелевших в Катастрофе, и мы должны обеспечить, чтобы эти средства действительно к ним попали.Знаю, что в этом вопросе есть, что исправлять и что улучшать, поэтому я решил лично возглавить команду министров, в которую войдут министры финансов, здравоохранения, социального обеспечения, строительства и юстиции. В ближайшее время мы начнём совместную работу, чтобы обеспечить качественную и достойную жизнь пережившим Холокост. У нас нет обязанности большей, чем эта.В конце недели я ясно дал понять, что палестинская администрация должна прекратить финансирование заключённых террористов и прекратить финансирование семей террористов, ликвидированных на месте преступления. Это простой и точный тест на желание палестинцами мира. Нельзя быть за мир с Израилем, одновременно прославляя и финансируя убийц израильтян и других невинных людей.Что касается забастовки заключенных террористов, многие из которых - убийцы, мы проводим решительную и ответственную политику, в соответствии с международными нормами, а не под диктовку террористов.Я хотел бы сказать несколько слов семьям погибших: Израиль объединен вокруг вас. Вы потеряли самое дорогое ради безопасности Израиля. Мы знаем, я знаю, что возрождение Израиля имеет тяжелейшую цену. Все мы разделяем вашу глубокую боль. Как премьер-министр и как член семьи погибшего я слышал, что было сказано на прошлой неделе в Кнессете в пылу дискуссии. Я сожалею о том, что было сказано. Нужно было сразу же извиниться за это, и хорошо это было сделано.В День памяти Катастрофы и Героизма мы должны снова вспомнить, что самое главное - единство народа. Это является источником нашей силы, основой нашей мощи и нашего будущего".