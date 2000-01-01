23.04 15:32 MIGnews.com

Берл Лазар: при победе Ле Пен евреям стоит покинуть Францию

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Главный раввин России Берл Лазар призвал французских евреев покинуть свою страну, если в следующем месяце президентом страны будет избрана Марин Ле Пен.Лазар, хабадский раввин, который родился в Италии и прожил в России 25 лет, сделал это заявление в пятницу, когда присутствовал на конференции по еврейскому образованию под Москвой, организованной ассоциацией Лимуд СНГ."Если Марин Ле Пен будет избрана президентом Франции, евреи должны покинуть эту страну", - призвал Лазар на конференции Лимуд СНГ. Лазар был основным докладчиком мероприятия, в котором приняли участие 2500 человек - рекордное количество участников, с тех пор, как Лимуд СНГ начал проводить конференции по всему бывшему Советскому Союзу.Опросы накануне первого раунда президентских выборов показали, что центристский независимый кандидат Эммануэль Макрон находится в жесткой борьбе за лидерство с лидером партии "Национальный фронт" Ле Пен, дочерью основателя партии, которого обвиняют в отрицании Холокоста и разжигании расовой ненависти в отношении евреев.Макрон и Ле Пен каждый получили около 22 % голосов в ходе опросе Ifop от 19 апреля.Недавно Ле Пен призвала запретить публично носить кипы и запретить гражданам Франции иметь израильский паспорт. По ее мнению, эти шаги необходимы из-за принципа равенства.Ле Пен также заявляла, что радикальный ислам является "угрозой для французской культуры" и призвала евреев пойти на определенные "жертвы" для борьбы с джихадизмом.Лазар во время своего выступления на конференции заявил: "Ситуация там [во Франции] очень тревожная. Не только из-за иммигрантов, но и потому, что население в целом движется к радикализации. Лучшим примером этого является рост крайне правых партий".