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Северная Корея угрожает ядерным ударом по Австралии 23.04 13:03   MIGnews.com

Северная Корея угрожает ядерным ударом по Австралии

Заявление министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп о том, что санкции против Северной Кореи могут быть расширены породило волну возмущения в Пхеньяне.

Государственное агентство КНДР KCNA распространило заявление, в котором действия Австралии названы “суицидным актом”.

В заявлении говорится: “В случае, если Австралия продолжит следовать шагам США по изоляции и удушению Северной Кореи, и останется в роли ударной бригады для своего американского господина она совершит акт суицида. Австралия находится в сфере досягаемости ядерного оружия КНДР”.

Пресс-секретарь МИДа КНДР потребовал, чтобы госпожа Бишоп “придержала язык” и прекратила “слепо следовать американской линии”.
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