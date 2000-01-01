23.04 13:03 MIGnews.com

Северная Корея угрожает ядерным ударом по Австралии

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Заявление министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп о том, что санкции против Северной Кореи могут быть расширены породило волну возмущения в Пхеньяне.Государственное агентство КНДР KCNA распространило заявление, в котором действия Австралии названы “суицидным актом”.В заявлении говорится: “В случае, если Австралия продолжит следовать шагам США по изоляции и удушению Северной Кореи, и останется в роли ударной бригады для своего американского господина она совершит акт суицида. Австралия находится в сфере досягаемости ядерного оружия КНДР”.Пресс-секретарь МИДа КНДР потребовал, чтобы госпожа Бишоп “придержала язык” и прекратила “слепо следовать американской линии”.