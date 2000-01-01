24.04 06:20 MIGnews.com

Авигдор Либерман выступил в защиту радио РЭКА

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Лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман на заседании правительства, посвященном вопросу реорганизации корпорации общественного вещания, выступил в защиту радиостанции РЭКА в воскресенье, 23 апреля.Он подчеркнул, что проблема радиостанции, которая является главным источником информации для миллиона репатриантов, осталась без внимания, и подобная ситуация совершенно недопустима.Авигдор Либерман потребовал перевести радио РЭКА в создаваемую Корпорацию новостного и актуального вещания, расширить режим вещания на русском языке до 24 часов в сутки и увеличить количество ставок как минимум в 3 раза.