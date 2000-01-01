23.04 16:55 MIGnews.com

Либерман призывает США разорвать связи с ООН

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обратился к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой пересмотреть американскую поддержку агентству ООН, которое занимается палестинскими беженцами, а также Совету ООН по правам человека.Во время встречи в Государственном департаменте Либерман призвал Тиллерсона рассмотреть возможность выхода из находящегося в Женеве Совета ООН по правам человека и прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, известного как БАПОР.Агентства не выполняют свою миссию, как сообщил Либерман государственному секретарю США, как сообщает офис Либермана."Вместо этого Совет по правам человека занимается демонизацией Израиля и пытается навредить ему, искажая реальность", - заявил министр обороны Израиля.Он также отметил, что неприемлемо, чтобы 60 % резолюций Совета были в отношении Израиля, а не в отношении ситуации с правами человека в Иране, Северной Корее или Сирии.На прошлой неделе посол США в Совете по правам человека Эрин Барклай раскритиковала Совет за его чрезмерное внимание к Израилю."К сожалению, слишком много действий этого совета не поддерживают эти универсальные принципы. В действительности, они им противоречат", - сказала она."Ни одна другая страна не находится в центре внимания на протяжении всей повестки дня ... Одержимость Израилем ... является самой большой угрозой авторитету этого совета", - добавила Барклай."Соединенные Штаты будут выступать против любых попыток делегитимизировать или изолировать Израиль", подчеркнула дипломат.Израиль утверждает, что почти все служащие БАПОР являются членами террористической группы ХАМАС.Во вторник было сообщено, что сотрудник органа, Мухаммад аль-Джамасси, был избран в политическое бюро ХАМАСа, высший руководящий орган террористической организации, контролирующей сектор Газа.В настоящее время он является председателем совета директоров технического отдела БАПОР в центре сектора Газа и курирует все инфраструктурные проекты агентства в этом районе.