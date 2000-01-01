23.04 11:21 MIGnews.com

Беннет: 10-й канал - фейк ньюс в прайм тайм

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Министр образования Нафтали Беннет подверг резкой критике 10-й канал израильского ТВ за однобокую подачу новостей.В эфире 10-го канала журналист Ор Хеллер представил учебник для второго класса. В нем был представлен контраст между религиозной и светской семьей. Члены религиозной семьи показаны заботящимися друг о друге и о сохранении еврейской традиции.Ор Хеллер прокомментировал: “Нафтали Беннет, министр перевоспитания. Расистская, отвратительная книжка”.Беннет ответил на это твитом: “10-й канал показывает фейк ньюс в прайм тайм в субботу вечером. Они забыли сказать только одно: учебник издан в 2008, при министре образования Юлии Тамире”.