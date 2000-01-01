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flickr 23.04 10:50   MIGnews.com

Большинство израильских французов "за" Франсуа Фийона

Поскольку голосование в рамках первого раунда президентских выборов во Франции началось за пределами Франции, французские граждане в Израиле также готовы пойти на выборы. Согласно сообщениям наблюдателей, местная тенденция голосования будет сильно отличаться от той, что наблюдается во Франции.

Так же, как в 2012 году, когда подавляющее большинство французских избирателей в Израиле проголосовали "за" Николя Саркози, ожидается, что они в очередной раз в большинстве своем проголосуют за консервативного кандидата, на этот раз Франсуа Фийона.

Тем не менее, в последних опросах французского электората Фийон обычно занимает 3 место после левого кандидата Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен из крайне правого Национального фронта. Только две кандидатуры могут пройти во второй тур президентской гонки.

Участие в двух кампаниях, проводившихся в Израиле на прошлой неделе, казалось, показало, в каком направлении прослеживается франко-израильский электорат: около 60 человек продемонстрировали поддержку Макрона во вторник, а сторонники Фийона почти заполнили аудиторию в Тель-Авивском художественном музее в четверг вечером. Сторонники Ле Пен не организовали ничего официального в Израиле.

"Большинство французских евреев – консервативны. Они не доверяют мусульманам", - заметил французский журналист, живущий в Израиле, который попросил остаться анонимным.

"Про-фийонский" вечер был организован депутатом Национальной ассамблеи Франции Мейером Хабибом, представляющим граждан Израиля, Греции, Италии и других средиземноморских стран, которые в этом году переизбираются, и личным другом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В Израиле зарегистрировано больше французских избирателей, чем во всех остальных семи странах, входящих в окружение Хабиба, и составляет около 80 000 человек, хотя в Израиле проживает более 200 000 французских граждан.

Хотя консенсус, похоже, в том, что Фийон является кандидатом с наибольшей поддержкой в Израиле на сегодняшний день, будет ли он выражен в голосах, неясно. В отличие от выборов в США или референдума Брексита, французские граждане за границей не могут голосовать из дома, они должны обратиться в ближайшее французское консульство или посольство, и многие не могут быть обеспокоены этим.

"Многие не будут голосовать, я уверен. К сожалению, это слишком сложно. Они отменили электронное голосование для граждан за пределами Франции. Это ужасно. Фийон хочет вернуть его", - сказал Хабиб.

Технические вопросы - не единственные, которые удерживают некоторых французов-израильтян от участия в голосовании.

Журналист, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Многие французы в Израиле не хотят слышать о Франции. Они чувствуют, что Франция предала их, особенно после всех терактов. Когда в Тулузе была атака, в демонстрациях участвовали только евреи... Из-за чувства, что Франция предала их, они не хотят инвестировать в то, что происходит".

Депутат Хабиб выразил надежду, что большинство французских граждан в Израиле не чувствуют, как описал журналист, и сказал, что он сделал алию по идеологическим соображениям, а не потому, что ему нужно было бежать из Франции, добавив, что экономика Израиля растет, в отличие от Европы.
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