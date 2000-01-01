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Нетаниягу пообещал, что у `Ликуда` будет 40 мандатов | Фото:23.03 09:08   MIGnews.com

Нетаниягу пообещал, что у "Ликуда" будет 40 мандатов

Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на встрече с активистами "Ликуда", приуроченой к празднику Песах, проведенной в выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает Arutz Sheva.

По оценкам организаторов, в нем участвовали около двух тысяч человек, которые пришли, чтобы выразить свою поддержку главе правительства.

Свое выступление Биньямин Нетаниягу начал с благодарности тем, кто его поддерживает, отмечает издание.

""Ликуд" – самое крупное и сильное движение в государстве Израиль", - отметил премьер.

"В прошлый раз я сказал, что у нас в Кнессете нового созыва будет 30 мест. По его словам, он ошибся, и на следующих выборах его партия получит 40 мандатов. "Мы будем управлять страной еще много лет", - пообещал Нетаниягу.

Премьер-министр также подчеркнул, что поддержка "Ликуда" среди израильтян растет, так как люди видят прогресс в развитии страны и понимают, что это является заслугой нынешнего правительства.

Завершая свое выступление, Нетаниягу прокомментировал расследования, которые ведутся против него: "Ничего не будет, потому что ничего не было".

"Многие люди слышат и видят это и понимают, что СМИ ведут увлекательную игру – "охоту на ведьм". Левые надеются на полицейские расследования, потому что понимают, что у избирательной урны партию "Ликуд" не победить, поэтому ищут любые другие пути", - добавил глава правительства.
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