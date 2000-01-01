По оценкам организаторов, в нем участвовали около двух тысяч человек, которые пришли, чтобы выразить свою поддержку главе правительства.
Свое выступление Биньямин Нетаниягу начал с благодарности тем, кто его поддерживает, отмечает издание.
""Ликуд" – самое крупное и сильное движение в государстве Израиль", - отметил премьер.
"В прошлый раз я сказал, что у нас в Кнессете нового созыва будет 30 мест. По его словам, он ошибся, и на следующих выборах его партия получит 40 мандатов. "Мы будем управлять страной еще много лет", - пообещал Нетаниягу.
Премьер-министр также подчеркнул, что поддержка "Ликуда" среди израильтян растет, так как люди видят прогресс в развитии страны и понимают, что это является заслугой нынешнего правительства.
Завершая свое выступление, Нетаниягу прокомментировал расследования, которые ведутся против него: "Ничего не будет, потому что ничего не было".
"Многие люди слышат и видят это и понимают, что СМИ ведут увлекательную игру – "охоту на ведьм". Левые надеются на полицейские расследования, потому что понимают, что у избирательной урны партию "Ликуд" не победить, поэтому ищут любые другие пути", - добавил глава правительства.