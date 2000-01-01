23.03 08:34 MIGnews.com

Исраэль Кац о прибытии рейса Air India в аэропорт Бен Гурион

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"Сегодня (22 марта) исторический вечер. Воздушное пространство Израиля и Саудовской Аравии соединил прямой авиарейс компании Air India.Впервые со дня основания нашего государства самолет из Индии прошел через воздушное пространство Саудовской Аравии и приземлился в Израиле", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Кац отметил, что это событие свидетельствует об укреплении отношений еврейского государства с Индией, а также знаменует первое взаимодействие на гражданском уровне между Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского Залива."Когда мы подписали соглашение "Открытое небо" со странами ЕС, мы и предположить не могли, что оно достигнет арабских стран. Но 22 марта этот день настал", - сказал Кац."Граждане Израиля все чаще путешествуют за границу, а в нашу страну прибывает огромное количество туристов. В 2017 году пассажиропоток аэропорта имени Бен Гуриона составил 23 миллиона человек. В этом году Бен Гурион, прошедший в категорию крупных аэропортов мира, побьет новый рекорд, приняв 25 миллионов пассажиров", - подчеркнул министр.От имени всех граждан Израиля я выражаю надежду, что это "первая ласточка", за которой последуют дополнительные маршруты во всех направлениях.Кац приветствовал экипаж самолета авиакомпании Air India и его пассажиров словами: "Намастэ", Welcome, Добро пожаловать!".