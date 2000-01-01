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Тамар Зандберг – новый лидер партии `Мерец` | Фото:23.03 08:13   MIGnews.com

Тамар Зандберг – новый лидер партии "Мерец"

Вчера поздно вечером были объявлены результаты первых в истории партии МЕРЕЦ праймериз. Согласно им, с большим перевесом на них победила депутат Кнессета Тамар Зандберг, за которую было подано 71% голосов избирателей.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что главный соперник Зандберг – бывший гендиректор движения "Шалом Ахшав" Ави Бускила получил только 28,5% голосов. Другой соперник, Офир-Паз, получил 22% голосов.

По данным издания, в праймериз приняли участие 53,6% членов партии. Выборы проходили на 130 избирательных участках по всей стране.

Отметим, ранее о выходе из предвыборной борьбы объявили действующая глава партии Заава Гальон, депутат Кнессета Илан Гилон и известный активист "Мерец" Ави Дабуш.

Генеральный секретарь "Мерец", депутат Кнессета Моси Раз приветствовал победу Зандберг и пожелал ей успеха.

"Я счастлив и рад, что функционеры пришли в массовом порядке для голосования по всей стране, от Дана до Эйлата, и доказали, что "Мерец" становится лидером израильских левах", - подчеркнул политик.

Ее поддержали также остальные депутаты фракции Моси Раз, Исауи Фрейдж и Михаль Розин.

Напомним, что праймериз были введены в МЕРЕЦ по настоянию Заавы Гальон. После того, как было объявлено об изменении системы выборов, в МЕРЕЦ вступили двенадцать тысяч человек.
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