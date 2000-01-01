23.03 20:51 MIGnews.com

Ле Пен заявила о "катастрофической слепоте" Макрона

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Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в своём Twitter заявила о "катастрофической слепоте" президента Франции Эммануэля Макрона после инцидента с заложниками на юге страны."Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершённую иностранцем, рядом с той (канцлером Германии Ангелой Меркель. — ред.), которая открыла в Европу беспрецедентную миграционную волну. Катастрофическая слепота!" — написала она.В пятницу, 23 марта, вооружённый мужчина открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон, а затем захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб.Полиция в ходе штурма ликвидировала злоумышленника.Жертвами произошедшего стали три человека.Некоторые СМИ сообщали, что террористическая организация "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за действия вооружённого преступника.