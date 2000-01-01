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ЕС будет принимать дальнейшие меры против РФ 23.03 19:23   MIGnews.com

ЕС будет принимать дальнейшие меры против РФ

Председатель Европейского совета Дональд Туск отказался называть точное число стран-участниц ЕС, которые действительно могут принять дипломатические меры против российской стороны из-за дела Скрипаля.

Туск сказал, что страна будет не одна, а скорее всего вся группа.

В пятницу, 23 марта, лидеры 28 стран – членов Европейского союза поручили председателям Министерств иностранных дел проработать вопрос о возможных мерах в связи с инцидентом с отравлением семьи Скрипалей, пишет Взгляд.

Сегодня также стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что в связи с отравлением в адрес российской стороны возможны "дальнейшие меры" со стороны ЕС.

Даже Чехия заговорила о высылке российских дипломатов, а ЕС из солидарности с Британией решил отозвать посла в России для консультаций.
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