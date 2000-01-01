23.03 17:28 MIGnews.com

Мэр Иерусалима "на пути к важному решению"

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Мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил, что на следующей неделе он объявит о своем "важном решении". Заявление градоначальника было сделано через несколько дней после того, как Баркат отказался баллотироваться на третий срок на должность мэра Иерусалима.По мнению телеканала "Хадашот", Баркат намерен баллотироваться на праймериз в руководстве правящей партии "Ликуд".В офисе мэра столицы заявили: "Ничего не изменилось. Баркат намерен утвердить самый высокий столичный бюджет в этот четверг. Как и обещалось раньше, после одобрения бюджета, мэр объявит о своем решении".