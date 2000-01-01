Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









23.03 17:28   MIGnews.com

Мэр Иерусалима "на пути к важному решению"

Мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил, что на следующей неделе он объявит о своем "важном решении". Заявление градоначальника было сделано через несколько дней после того, как Баркат отказался баллотироваться на третий срок на должность мэра Иерусалима.

По мнению телеканала "Хадашот", Баркат намерен баллотироваться на праймериз в руководстве правящей партии "Ликуд".

В офисе мэра столицы заявили: "Ничего не изменилось. Баркат намерен утвердить самый высокий столичный бюджет в этот четверг. Как и обещалось раньше, после одобрения бюджета, мэр объявит о своем решении".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Теракт в Афганистане, 14 погибших
19:29
Нетаниягу осудил теракт во Франции
19:23
ЕС будет принимать дальнейшие меры против РФ
18:58
Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США
18:19
Суд Испании обвинил 13 политиков в подготовке госпереворота
17:55
Макрон прокомментировал отравление Скрипаля
15:56
Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими
15:49
Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны
15:13
Саудовский принц: Джаред Кушнер – у меня в кармане
14:52
Теракт во Франции: заложников отпустили
14:47
У Посольства США пройдет акция протеста
14:29
Теракт на юге Франции: появились новые жертвы
14:15
ИГ взяло ответственность за захват заложников во Франции
13:56
Жертвой теракта во Франции оказался сотрудник супермаркета
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus