23.03 17:55 MIGnews.com
Макрон прокомментировал отравление Скрипаля
Инцидент с Солсбери, в ходе которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, угрожает суверенитету Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 23 марта.
Выступая на встрече с лидерами Евросоюза, французский лидер отметил:
"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов".
Также Макрон подчеркнул, что Франция и Германия примут быстрые меры.
Напомним, что в начале марта в Солбери неизвестным химическим веществом был отравлен российский полковник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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