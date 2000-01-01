23.03 17:55 MIGnews.com

Макрон прокомментировал отравление Скрипаля

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Инцидент с Солсбери, в ходе которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, угрожает суверенитету Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 23 марта.Выступая на встрече с лидерами Евросоюза, французский лидер отметил:"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов".Также Макрон подчеркнул, что Франция и Германия примут быстрые меры.Напомним, что в начале марта в Солбери неизвестным химическим веществом был отравлен российский полковник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.