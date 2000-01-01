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Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны 23.03 15:49   MIGnews.com

Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны

Латвия думает над выдворением нескольких работников посольства РФ, занимающихся разведкой, об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

Сейчас этот вопрос обсуждается с коллегами из Британии и Евросоюза. Обсуждению подлежат ответные меры на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, детали будут известны 26 марта.

Первый заместитель главы комитета СовФеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ возмущена решением Латвии - это несправедливая мера, пишет Delfi.

ИноСМИ пишут, что в четверг, 22 марта, британский премьер Тереза Мэй на саммите ЕС призвала союзников продемонстрировать солидарность в отношении российской стороны из-за отравления.

В пятницу, 23 марта, европейские лидеры после нескольких часов обсуждений решили отозвать своего посла в РФ в качестве политсолидарности с Лондоном. Страны-участницы ЕС раздумывают над высылкой российских дипломатов и хотят отозвать своих из РФ.
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