Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны

Сейчас этот вопрос обсуждается с коллегами из Британии и Евросоюза. Обсуждению подлежат ответные меры на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, детали будут известны 26 марта.
Первый заместитель главы комитета СовФеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ возмущена решением Латвии - это несправедливая мера, пишет Delfi.
ИноСМИ пишут, что в четверг, 22 марта, британский премьер Тереза Мэй на саммите ЕС призвала союзников продемонстрировать солидарность в отношении российской стороны из-за отравления.
В пятницу, 23 марта, европейские лидеры после нескольких часов обсуждений решили отозвать своего посла в РФ в качестве политсолидарности с Лондоном. Страны-участницы ЕС раздумывают над высылкой российских дипломатов и хотят отозвать своих из РФ.