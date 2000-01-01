Саудовский принц: Джаред Кушнер – у меня в кармане
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что может использовать свои тесные отношения с советником Белого дома по ближневосточным делам Джаредом Кушнером, чтобы направлять послания своим союзникам и врагам о том, что его действия поддержаны правительством США.
Издание отмечает, что в конце октября прошлого года Кушнер и наследный принц провели встречув Эр-Рияде, уже через неделю Мохаммед начал свою ставшей знаменитую борьбу с "коррупционным разбоем".
По данным издания, в разговоре со своими доверенными лицами, принц Мохаммед сказал, что он обсудил с Кушнером положение Саудовской Аравии в регионе, а позже похвастался перед наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом, заявив, что Кушнер у него "в кармане".
Напомним, ранее газета The Washington Post писала, что официальные лица четырех стран мира – в том числе, и Израиля, – "в частном порядке" обсудили способы, которыми они могут манипулировать в свою пользу Джаредом Кушнером.