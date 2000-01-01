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Израиль приветствует назначение Джона Болтана | Фото:23.03 12:58   MIGnews.com

Израиль приветствует назначение Джона Болтана

Сегодня министр юстиции Айелет Шакед высоко оценила назначение Джона Болтона на должность советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel.

"Президент Трамп продолжает назначать на руководящие должности настоящих друзей Израиля. Джон Болтон – один из самых выдающихся из них, отличная кандидатура на такой высокий пост, требующий большого опыта и оригинального мышления", - написала министр на своей странице в Twitter

По ее словам, правительство Трампа "является самым сочувствующим по отношению к Израилю правительством США, больше, чем кто-либо прежде".

Издание отмечает, что министр образования Нафтали Беннетт также поздравил Болтана с назначением. На своей своей странице в Twitter он написал: "Отличное назначение, он – истинный друг Израиля".


Напомним, сегодня утром глава Белого дома объявил об отстранении от должности советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, которого заменил бывший посол США в ООН Джон Болтон.

Болтон является одним из самых преданных сторонников Израиля, и человеком, активно выступающим против ядерной сделки, заключенной в 2015 году между Ираном и ведущими странами Запада.
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