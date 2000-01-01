Израиль приветствует назначение Джона Болтана

"Президент Трамп продолжает назначать на руководящие должности настоящих друзей Израиля. Джон Болтон – один из самых выдающихся из них, отличная кандидатура на такой высокий пост, требующий большого опыта и оригинального мышления", - написала министр на своей странице в Twitter
По ее словам, правительство Трампа "является самым сочувствующим по отношению к Израилю правительством США, больше, чем кто-либо прежде".
Издание отмечает, что министр образования Нафтали Беннетт также поздравил Болтана с назначением. На своей своей странице в Twitter он написал: "Отличное назначение, он – истинный друг Израиля".
Great appointment of Amb. John Bolton, an extraordinary security expert, experienced diplomat and a stalwart friend of Israel. Good luck John! pic.twitter.com/bnIp2WF93h