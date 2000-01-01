Парламент Каталонии не смог выбрать главу правительства
Власти Каталонии так и не сумели выбрать бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля новым главой автономии. Политику не хватило всего несколько голосов, чтобы получить требуемое большинство. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на DW.
Сообщается, что перед голосованием была большая дискуссия между парламентариями, однако они так и не сумели достигнуть необходимого консенсуса и за кандидатуру Туруля проголосовали 64 депутата против 65-и.
Теперь, согласно закону, повторное голосование должно произойти не менее, чем через два дня после первой попытки. При этом у Туруля есть все возможности снова оказаться в тюрьме, поскольку уже в пятницу, 23 марта, на судебном заседании в Мадриде будут рассматриваться пункты обвинения в его адрес по делу о незаконной попытке отсоединить Каталонию от Испании.
Напомним, ранее Туруль находился под стражей, однако позднее его выпустили на свободу по залог с возможностью изменения решения.
Это уже третья попытка сепаратистских партий назначить прокаталонских политиков главой женералитета. Ранее находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов, а до него от руководящего кресла автономии отказался бывший глава региона Карлес Пучдемон, который по сегодняшний день скрывает от испанской фемиды в Бельгии.