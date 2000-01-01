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Сирия обвинила Израиль в хищении древних артефактов | Фото:23.03 10:08   MIGnews.com

Сирия обвинила Израиль в хищении древних артефактов

В четверг, 22 марта, власти Сирии направили в Совет безопасности ООН официальную жалобу, в которой обвинили Израиль и Турцию в хищении древних артефактов из синагоги в сирийском Джобаре (восточная окраина Дамаска).

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Jerusalem Post.

В тексте жалобы говорится, что артефакты были похищены в 2000 году.

По словам посла Сирии в ООН Башара Джафари, турки и израильтяне тогда "сотрудничали с террористическими группами", чтобы украсть и вывезти ценный груз.

Власти Дамаска утверждают, что похищенное было вывезено в Стамбул, где была проведена экспертная оценка, а затем – переправлено в Нью-Йорк.

В свою очередь посланник Израиля в ООН Дани Данон заявил, что сирийский режим в очередной раз пытается отвлечь внимание мировой общественности от реальных проблем, связанных с гражданской войной в этой стране и гибели мирных граждан в результате действий армии Башара Асада.

Отметим, что Дамаск, обвинив Израиль в хищении ценностей, до сих пор никак не отреагировала на подтверждение Израилем уничтожения в Аль-Кибаре ядерного реактора в сентябре 2007 года.
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