Сирия обвинила Израиль в хищении древних артефактов
В четверг, 22 марта, власти Сирии направили в Совет безопасности ООН официальную жалобу, в которой обвинили Израиль и Турцию в хищении древних артефактов из синагоги в сирийском Джобаре (восточная окраина Дамаска).
В тексте жалобы говорится, что артефакты были похищены в 2000 году.
По словам посла Сирии в ООН Башара Джафари, турки и израильтяне тогда "сотрудничали с террористическими группами", чтобы украсть и вывезти ценный груз.
Власти Дамаска утверждают, что похищенное было вывезено в Стамбул, где была проведена экспертная оценка, а затем – переправлено в Нью-Йорк.
В свою очередь посланник Израиля в ООН Дани Данон заявил, что сирийский режим в очередной раз пытается отвлечь внимание мировой общественности от реальных проблем, связанных с гражданской войной в этой стране и гибели мирных граждан в результате действий армии Башара Асада.
Отметим, что Дамаск, обвинив Израиль в хищении ценностей, до сих пор никак не отреагировала на подтверждение Израилем уничтожения в Аль-Кибаре ядерного реактора в сентябре 2007 года.