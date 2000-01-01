Пять стран ЕС заявили о планах выслать российских дипломатов
Пять членов-государств ЕС высылают российских дипломатов из солидарности к Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что в споре Лондона и Москвы по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Соединенное королевство поддержали Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. По их мнению, именно Россия стоит за отравлением бывшего российского двойного агента и его дочери, гражданки РФ Юлии Скрипаль.
"Великобритания, Германия и Франция (в ходе саммита ЕС в Брюсселе) подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того что ответственность (за отравление Скрипалей) несет Россия, нет", - сказал источник издания, добавив, что лидеры этих государств договорились о возможной ответной реакции на подобные действия Москвы.
Также о высылке сотрудников российской дипмиссии заявила Литва и Чехия, отмечает агентство.
При этом, как пишет The Guardian, правительство Греции со всей деликатностью подошло к данному вопросу, заявив, что прежде чем вводить ограничительные меры против Москвы, сперва необходимо провести соответствующее расследование.
"Мы должны выразить нашу солидарность с Великобританией, британским народом, но в то же время нам нужно расследовать (произошедшее в Солсбери)", — приводит его слова издание.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Британском правительстве считают, что Москва является организатором инцидента и добивается от ЕС ответной реакции на подобные происшествия. При этом РФ категорически отрицает все обвинения в свой адрес, подчеркивая, что они основаны на предположениях, а не доказательной базе.