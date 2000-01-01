23.03 15:16 MIGnews.com

Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "на полях" прошедшей в Вашингтоне встречи представителей международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство", также известна как ISIS,заявил о важности диалога с Россией."Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов", – приводит слова Столтенберга Reuters.Генсек НАТО напомнил, что в начале марта глава военного комитета альянса Петр Павел провел телефонные переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.Ранее в Минобороны рассказали, что первый за три года разговор Герасимова и Павела состоялся по инициативе НАТО.Отношения НАТО и России обострились в марте 2014 года. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран-членов НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в альянсе об этом прекрасно знают и просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.