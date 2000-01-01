23.03 15:37 MIGnews.com

Австрия заплатит вдвойне добровольно уезжающим мигрантам

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Австрийское правительство готово заплатить вдвойне мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы уехать из страны к себе на родину. Первой тысяче мигрантов, готовых покинуть страну, выплатят по $1 тыс.Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Австрии.Кроме того, власти пообещали помочь с организацией транспорта жителям ближневосточного региона. Однако при этом подчеркивается, что на субсидии не могут рассчитывать жители Балкан.Комментируя заявление, глава МИДа Вольфганг Соботка заявил, что к 2019 году около 50 тысяч мигрантов могут покинуть территорию Австрии.Отметим, что в 2016 году из Австрии уехало почти 11 тысяч беженцев. Из них 5,8 тысяч покинули страну добровольно.