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Австрия заплатит вдвойне добровольно уезжающим мигрантам | Фото: Thinkstock23.03 15:37   MIGnews.com

Австрия заплатит вдвойне добровольно уезжающим мигрантам

Австрийское правительство готово заплатить вдвойне мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы уехать из страны к себе на родину. Первой тысяче мигрантов, готовых покинуть страну, выплатят по $1 тыс.

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Австрии.

Кроме того, власти пообещали помочь с организацией транспорта жителям ближневосточного региона. Однако при этом подчеркивается, что на субсидии не могут рассчитывать жители Балкан.

Комментируя заявление, глава МИДа Вольфганг Соботка заявил, что к 2019 году около 50 тысяч мигрантов могут покинуть территорию Австрии.

Отметим, что в 2016 году из Австрии уехало почти 11 тысяч беженцев. Из них 5,8 тысяч покинули страну добровольно.
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