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ЦАХАЛ: кадетов женщин отделят от кадетов-мужчин 23.03 07:29   MIGnews.com

ЦАХАЛ: кадетов женщин отделят от кадетов-мужчин

На встрече с ведущими раввинами религиозного сионистского движения начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот пообещал вернуться к раздельному обучению мужчин и женщин в офицерских школах, сообщает Решет Бет.

Встреча с раввинами продолжалась три часа. Раввины заявили, что принципы “религиозного образа жизни” солдат нарушаются во время совместной службы с женщинами.

Решение принято после многочисленных жалоб религиозных солдат на то, что в ходе совместного обучения “пересечены многочисленные красные линии”, главным образом, во время совместного размещения мужчин и женщин, эвакуации раненых и использования ими общих уборных.

Айзенкот пообещал, что уже со следующего призыва будут возвращены раздельные роты для мужчин и женщин. Те призывники, которые отказываются служить в смешанных батальонах в них посылаться не будут.

Раввины остались под сильным впечатлением от решения Айзенкота о возврате к разделению по половому признаку, но они говорят, что существует разрыв между тем, что говорит начальник Генштаба и реалиям на местах.
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