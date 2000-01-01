23.03 18:49 MIGnews.com

Развозов против депортации семьи врачей из Украины

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил обращение к министру внутренних дел и министру абсорбции с тем, чтобы предотвратить выдворение из страны семьи молодых врачей – репатриантов из Украины.Егор Селецкий и его супруга Валерия приехали в Израиль из Украины как участник программы "МАСА" для молодых врачей в сентябре 2016 года и успешно сдал экзамены для получения врачебной лицензии в Израиле. После этого они получил от МВД письмо с отказом о предоставлении статуса нового репатрианта и категорическим требованием немедленно покинуть страну.Егор - галахический еврей, который в 2012 году уже приезжал в нашу страну по программе "Таглит". Затем молодой человек вернулся в страну исхода и в прошлом году, получив одобрение консульства, приехал в Изаиль уже с супругой. Сейчас же МВД отказывает молодым супругам в получении статуса новых репатриантов из-за "смены религии". Основанием послужил отказ в гражданстве его бабушке, якобы, признавшей себя христианкой.В своём обращении к министрам Константин Развозов настаивает на предоставлении возможности молодой паре доказать своё еврейство не покидая пределы Израиля, чтобы позволить им начать полноценную врачебную практику и полноценную жизнь в нашей стране.По словам Константина Развозова, речь идет об абсурдной ситуации, когда чиновники выдворяют из страны молодого перспективного человека лишь потому, что кто-то из его предков якобы сменил веру на христианство."После того, как эта пара получила одобрение на участие в программе "МАСА", которая предполагает дальнейшую репатриацию, они рискнули своей карьерой в стране исхода для того, чтобы приносить пользу Израилю. Государство должно предоставить им возможность доказать право на репатриацию без того, чтобы они покидали пределы Израиля" – добавил депутат.