23.03 17:56 MIGnews.com

Венесуэла надеется на восстановление отношений с Израилем

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Спустя 8 лет после того, как из Венесуэлы был выслан посол Израиля, эта латиноамериканская страна вновь хочет установить полноценные отношения с Еврейским государством. Об этом министр венесуэльского МИДа Делси Родригес заявила главному сефардскому раввину Ицхаку Коэну."Мы предложили начать с "ухаживаний", то есть консульских отношений, чтобы со временем это переросло в "брак" – возобновление работы в Венесуэле посольства Израиля, которое у нас всегда было", - цитирует рава портал AJN News.В прошлую пятницу министр Родригес встретилась с лидерами еврейской общины, среди которых, помимо Коэна, был и президент Конфедерации еврейских ассоциаций Венесуэлы Эльяс Фараче.Ицхак Коэн утверждает, что поддерживает тесный контакт с израильским МИДом."Я ортодоксальный и сионистский раввин. Моя еврейская гордость заключается в том, чтобы поднять флаг Государства Израиль, здесь, в Венесуэле, как и в любой другой стране, где есть еврейская община. Это дает нам мир и спокойствие, это основа основ", - говорит он.Стоит отметить, что навстречу евреям пошло и руководство страны – чтобы укрепить сотрудничества в прошлом месяце президент Николас Мадуро принял в своем правительственном дворце еврейскую делегацию."Хороший день диалога для мира и содействия сосуществованию и диалогу цивилизаций, религий для консолидации нашего народа", - написал он в своем Twitter.В то же время премьер-министр Венесуэлы Эль Айссами считается связанным с международной наркоторговлей, Ираном и "Хизбаллой". Помимо того, в свое время он был пойман на антисемитских высказываниях, которые были обычной практикой покойного президента республики Уго Чавеса.