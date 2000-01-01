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Нетаниягу соболезнует жертвам теракта в Лондоне | Фото: Коби Гидеон, GPO23.03 16:46   MIGnews.com

Нетаниягу соболезнует жертвам теракта в Лондоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свои соболезнования жертвам и семьям пострадавшим в результате теракта, произошедшего вчера около здания британского парламента в Лондоне, а саму атаку решительно осудил.



"Израильские граждане были одними из первых, кто столкнулся с колющими и автомобильными террористическими нападениями. Мы должны стоять плечом к плечу с британскими гражданами и остальным цивилизованным миром в борьбе с радикальным исламским терроризмом", - сказано в заявлении премьер-министра.

Напомним, что в результате вчерашней атаки на Вестминстерском мосту четверо человек погибли и сорок получили ранения, включая граждан Польши, Испании, Франции, Румынии и Южной Кореи.
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