23.03 16:46 MIGnews.com

Нетаниягу соболезнует жертвам теракта в Лондоне

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свои соболезнования жертвам и семьям пострадавшим в результате теракта, произошедшего вчера около здания британского парламента в Лондоне, а саму атаку решительно осудил."Израильские граждане были одними из первых, кто столкнулся с колющими и автомобильными террористическими нападениями. Мы должны стоять плечом к плечу с британскими гражданами и остальным цивилизованным миром в борьбе с радикальным исламским терроризмом", - сказано в заявлении премьер-министра.Напомним, что в результате вчерашней атаки на Вестминстерском мосту четверо человек погибли и сорок получили ранения, включая граждан Польши, Испании, Франции, Румынии и Южной Кореи.