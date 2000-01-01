Посол Обамы в Израиле: Дональд Трамп меня приятно удивил
Несмотря на всестороннюю поддержку политики экс-президента Барака Обамы, бывший посол США в Израиле Дан Шапиро сумел найти плюсы и в действиях нынешнего главы Белого дома, Дональда Трампа.
"Пока что подход (Дональда Трампа – ред.) к израильско-палестинскому вопросу куда более осторожный и ответственный, чем ко всем остальным. Я не могу объяснить, почему по этому вопросу они ближе к норме, чем по другим", - сказал он в интервью агентству Reuters.
Дипломат утверждает, что своим призывом замедлить строительство израильских поселений в Иудее и Самарии Трамп его удивил, а также с воодушевлением отозвался о визите в Израиль и ПА спецпосла американского президента Джейсона Гринблатта.
Тем не менее, Шапиро, все равно, считает правительство Трампа непоследовательным и непредсказуемым.
"Я не уверен, комфортно ли будет израильтянам с администрацией, действия которой трудно предугадать, которая не полностью укомплектована, у которой имеет очень слабо развит политаппарат и в которой звучат совершенно различные мнения", - говорит он.
Помимо этого, бывший посол раскритиковал Трампа за сближение с Россией, отдаление от таких международных организаций, как ООН и НАТО, и за отказ от соглашений о свободной торговле.