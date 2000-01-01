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Teva уволит пять тысяч сотрудников 23.03 15:18   MIGnews.com

Teva уволит пять тысяч сотрудников

Израильский фармацевтический гигант, компания Teva, в рамках компании реструктуризации осуществить масштабные увольнения работников по всему миру.

Израильское экономическое издание Калькалист сообщает о том, что по всему миру будут уволены 5-6 тысяч сотрудников Teva.

На настоящий момент в Израиле уволены около 100 сотрудников Teva. Основная волна увольнений ожидается после Песаха. В Израиле уволят несколько сотен человек.

На предприятиях Teva в Израиле заняты 7 тысяч человек.

В прошлом году Teva приобрела огромную фармацевтическую компанию Allergen, после чего количество сотрудников по всему миру увеличилось с 43 тысяч до 57 тысяч. Увольнение 5 тысяч сотрудников должно сэкономить Teva около 2 миллиардов долларов. Приобретение Allergen обошлось Teva в 40 миллиардов долларов и является основной причиной возникновения гигантского долга предприятия.
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