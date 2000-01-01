23.03 13:53 MIGnews.com

Министр Ариэль уйдет из Кабмина, если поселения заморозят

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Глава министерства сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль ("Еврейский дом") угрожает выйти из правительства, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласится с позицией Вашингтона о замораживании любого строительства в Иудее и Самарии за пределами поселенческих блоков."Мы никогда не угрожаем. Я не хочу угрожать, но решение не строить за границами блоков не оставляет нам иного выхода", - сказал он в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.Напомним, что поселенческие блоки – районы, в которых живет преимущественная часть евреев Иудеи и Самарии, и которые должны остаться под юрисдикцией Израиля при любом из заключенных мирных соглашений.На вопрос, собирается ли он покинуть правительство, запрещающее строительство за пределами блоков Ариэль ответил: "Это не мои слова"."Но вы готовы это подтвердить?" – спросил интервьюер."Совершенно верно", - ответил министр сельского хозяйства.Ури Ариэль выразил мнение, что запрет на строительство за пределами блоков может элементарно перекинуться на сами блоки.Стоит отметить, что остается не ясным, говорил ли он от своего имени или за свою партию "Ткума", 2 представителя которой прошли в Кнессет в составе "Еврейского дома".