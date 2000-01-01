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flickr 23.03 14:03   MIGnews.com

Турция вызвала посла Норвегии на ковер

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Норвегии из-за того, что та предоставила убежище людям, которых турецкие власти подозревают в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Ранее интернет-портал Hurriyet Daily News сообщил, что власти Норвегии одобрили прошения о получении убежища для 4 турецких военнослужащих, а также военного атташе. Кроме этого, власти предоставили убежище и родственникам турецких солдат.

"Грустно и неприемлемо то, что союзное государство поддержало усилия отдельных лиц, которых призвали обратно в страну, а те воспользовались политическими, социальными и экономическими благами страны пребывания вместо того, чтобы вернуться в Турцию", - заявил пресс-секретарь турецкого МИДа.
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