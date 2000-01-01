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kremlin.ru 23.03 17:55   MIGnews.com

Путин выразил соболезнования Британии в связи с терактом

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе правительства Великобритании Терезе Мей в связи с террористическим актом в британской столице накануне.

Путин подчеркнул важность реального объединения усилий для борьбы с терроризмом, сообщает Кремль.

По словам Путина, террористы действуют все более коварно и цинично, очевидным становится тот факт, что для борьбы с терроризмом должно произойти реальное объединение мирового сообщества.

Также Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт был совершен 22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне. Террорист на автомобиле сбил нескольких человек.

По последним данным, жертвами атаки стали пять человек. Полиция произвела первые обыски и задержания по делу о теракте.
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