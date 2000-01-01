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YouTube 23.03 10:58   MIGnews.com

Опрос: Макрон победит в первом туре президентских выборов

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вновь опережает лидера партии "Национальный фронт" и своего соперника в гонке за президентское кресло, Марин Ле Пен. Результаты опроса компании Harris Interactive свидетельствуют о том, что бывший министр экономики одержит победу в первом туре президентских выборов во Франции.

Данные опроса опубликовало агентство Reuters в четверг, 23 марта.

Результаты исследования показали, что Эммануэль Макрон получил 26% голосов в первом туре против 25%, которые получила Ле Пен.

Опрос был проведен с 21 по 22 марта среди почти 7 тысяч избирателей.
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