23.03 10:58 MIGnews.com

Опрос: Макрон победит в первом туре президентских выборов

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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вновь опережает лидера партии "Национальный фронт" и своего соперника в гонке за президентское кресло, Марин Ле Пен. Результаты опроса компании Harris Interactive свидетельствуют о том, что бывший министр экономики одержит победу в первом туре президентских выборов во Франции.Данные опроса опубликовало агентство Reuters в четверг, 23 марта.Результаты исследования показали, что Эммануэль Макрон получил 26% голосов в первом туре против 25%, которые получила Ле Пен.Опрос был проведен с 21 по 22 марта среди почти 7 тысяч избирателей.