23.02 11:18 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу умолял Катар платить ХАМАСу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В начале этого месяца глава Моссада Йосси Коэн и глава Южного командования ЦАХАЛа Герци Халеви, посетили Катар по указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу и "умоляли" продолжать платить ХАМАСу, заявил лидер "НДИ" Авигдор Либерман.Об этом сообщает Times of Israel.Либерман осудил Нетаниягу за то, что премьер-министр "умолял" катарцев продолжать поддерживать террористическую группу в Газе."В среду две недели назад глава Моссада… и глава Южного командования ЦАХАЛа поехали в Катар с визитом. По поручению Нетаниягу, они просто просили катарцев продолжать отправлять деньги в ХАМАС после 30 марта.""Катарцы заявляли, что перестанут отправлять деньги 30 марта", - добавил политик."И Египет, и Катар недовольны ХАМАСом и планируют сократить связи с ним. Внезапно Нетаниягу появляется как защитник ХАМАСа, как будто это экологическая организация. Это политика подчинения террору", - написал Либерман, добавив, что Израиль платит ХАМАСу "деньги на защиту и спокойствие".В телевизионном интервью Либерман также заявил, что Нетаниягу будет добиваться сделки о признании вины после выборов. Суд над премьер-министром должен начаться 17 марта.