Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Либерман: Нетаниягу умолял Катар платить ХАМАСу | Фото:23.02 11:18   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу умолял Катар платить ХАМАСу

В начале этого месяца глава Моссада Йосси Коэн и глава Южного командования ЦАХАЛа Герци Халеви, посетили Катар по указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу и "умоляли" продолжать платить ХАМАСу, заявил лидер "НДИ" Авигдор Либерман.

Об этом сообщает Times of Israel.

Либерман осудил Нетаниягу за то, что премьер-министр "умолял" катарцев продолжать поддерживать террористическую группу в Газе.

"В среду две недели назад глава Моссада… и глава Южного командования ЦАХАЛа поехали в Катар с визитом. По поручению Нетаниягу, они просто просили катарцев продолжать отправлять деньги в ХАМАС после 30 марта."

"Катарцы заявляли, что перестанут отправлять деньги 30 марта", - добавил политик.

"И Египет, и Катар недовольны ХАМАСом и планируют сократить связи с ним. Внезапно Нетаниягу появляется как защитник ХАМАСа, как будто это экологическая организация. Это политика подчинения террору", - написал Либерман, добавив, что Израиль платит ХАМАСу "деньги на защиту и спокойствие".

В телевизионном интервью Либерман также заявил, что Нетаниягу будет добиваться сделки о признании вины после выборов. Суд над премьер-министром должен начаться 17 марта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:00
Корея подала официальную жалобу правительству Израиля
11:56
Землетрясение в Иране и Турции: 7 погибших
11:47
"В ответ на варварское убийство мы обстреляем Тель-Авив"
11:44
Израиль запрещает въезд корейцам
11:22
Нетаниягу: Либерман скомпрометировал безопасность Израиля
11:02
Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу
10:55
Видео: Бульдозер ЦАХАЛа не дал забрать тело террориста
10:41
Пятое Измерение: у Ганца и Альшейха проверят телефоны
10:20
Израиль может закрыть границы из-за коронавируса
10:03
ЦАХАЛ открыл огонь по арабу, пытавшемуся забрать тела убитых
09:58
Коронавирус в Иране: власти лгут о последствиях и хаосе
09:37
По пути в Израиль? Полчища саранчи обрушились на Синай
09:14
Ашкенази не сказал всю правду о Харпазе
09:03
Кинерет поднялся на 3,5 сантиметра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus