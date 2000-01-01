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Пятое Измерение: у Ганца и Альшейха проверят телефоны 23.02 10:41   MIGnews.com

Пятое Измерение: у Ганца и Альшейха проверят телефоны

В эфире вечернего шоу 13-го канала израильского ТВ Ульпан Шиши сообщили новые подробности о расследовании компании Бени Ганца Пятое Измерение.

Корреспондент канала Дорон Херман сказал: “Несмотря на то, что все представители правоохранительной системы уверяют, что Бени Ганц непричастен к этому делу, высокопоставленный источник в полиции сообщил мне, что для того, чтобы расследовать это дело - не будет выбора, и, возможно еще через несколько месяцев придется открыть сотовые телефоны - с ордером судьи, со всеми возможными ограничениями - и  Бени Ганца и Рони Альшейха. Потому что вся эта история сводится к связям между высшими руководителями. Нужно проверить, что люди из высшего руководство Пятого Измерения - те люди, которых туда взяли не потому, что они знают, что такое бизнес, но потому, что они знают, как работают структуры безопасности, помогли своими связями в этом проекте. Может быть, они переписывались в WhatsApp - это ошибка большинства - в том числе Эфи Наве, или в Telegram. Неважно как, но следствию, в конце концов, придется открыть телефоны всех - и смотреть, что и кто написал в период подписания контракта”.


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