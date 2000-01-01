23.02 08:27 MIGnews.com

Либерман: только я могу заменить Нетаниягу

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В ходе интервью Рине Мацлиах на 12-м канале израильского ТВ лидер НДИ Авигдор Либерман не только раскрыл запрещенные к публикации детали о поездке шефа Моссада в Катар но и намекнул на то, как будет развиваться политическая ситуация в Израиле.Комментируя ситуацию вокруг “коррупционных дел” Биньямин Нетаниягу Либерман рассказал о “больших заслугах” премьера перед государством, но заметил, что ему, как хорошему футболисту, пора повесить кроссовки на крючок.На вопрос об его отношении к Бени Ганцу Либерман сказал: “Он - хороший парень, но не более того”. По мнению лидера НДИ, Ганц еще “не дорос” до премьера и потому “единственный, кто может противопоставить себя Нетаниягу - Авигдор Либерман”.