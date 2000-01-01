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Ашкенази не сказал всю правду о Харпазе 23.02 09:14   MIGnews.com

Ашкенази не сказал всю правду о Харпазе

На прошлой неделе лидер Кахоль Лаван и бывший начальник Генштаба Габи Ашкенази заявил, что он “расскажет всю правду” если его спросят о деле Харпаза. Теперь выясняется, что то, что он говорил - далеко не все, что произошло в реальности.

Об этом рассказал журналистке Аеле Хасон корреспондент 12-го канала Барух Кара.

Кара сказал: “Большого ума не надо, чтобы сказать - я скажу всю правду, если ты знаешь, что тебя записали - и Ашкенази знает, что его записали. Но я хочу тут что-то добавить. Когда Ашкенази допрашивали - в те самые дни, когда с него брали показания, о характере его связи с Боазом Харпазом, в первом его показании следователям полиции его первая версия - не является по-настоящему правдивой. Это то, что наши зрители должны знать”.


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