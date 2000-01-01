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Политическая задержка с `Пятым Измерением` 23.02 07:15   MIGnews.com

Политическая задержка с "Пятым Измерением"

Один из помощников и.о. генерального прокурора Израиля Дана Эльдада встал на защиту шефа, которого в прессе и в прокуратуре обвиняют в “политическом” решении начать расследование в отношении компании Бени Ганца Пятое Измерение.

По словам тех, кто поддерживает решение Эльдада, “политическим было решение о задержке с началом расследования на многие месяцы, в то время как уже были ясны криминальные аспекты дела”. Они утверждают, что такое решение, под предлогом близости выборов является некорректным, и указывают на то, что решении было объявлено за больший срок до выборов, чем о публикации подозрений в отношении Нетаниягу.

Также сторонники Эльдада добавляют: “По результатам доклада государственного контролера было принято решение передать на расследование 18 дел о коррупции. Только одно дело не передали - и это было дело Пятого Измерения”.


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