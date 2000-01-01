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Массовые протесты в Индии: столкновения и беспорядки | Фото:24.02 04:14   MIGnews.com

Массовые протесты в Индии: столкновения и беспорядки

В столице Индии Нью-Дели прошли массовые протесты против закона о гражданстве в воскресенье, 23 февраля. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона толпы. Об этом сообщает Reuters.

Сторонники и противники закона устроили беспорядки в районе Маудпур в северо-восточной части города.

Протесты произошли за день до двухдневного визита президента США Дональда Трампа, где, как ожидается, он поднимет вопрос о свободе вероисповедания в стране вместе с премьер-министром Нарендрой Моди.

Закон о внесении поправок в гражданство Индии, который облегчает путь получения гражданства немусульманами из соседних стран с мусульманским большинством, вызвал ряд насильственных протестов против правительства Моди.

Индийский закон рассматривается противниками как дискриминационный по отношению к мусульманам и усиливает опасения по поводу того, что администрация Моди подрывает светские традиции Индии. Правящая индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната Моди отрицает какую-либо предвзятость в отношении 180 миллионов мусульман страны.


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